В Амстердаме хотят запретить продажу марихуаны туристам

09.01.2021, 1:32, Новости дня

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Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу легких наркотиков туристам из других стран в кофейнях города. Об этом 8 января сообщил NOS.

По словам Халсема, иностранцы, приехавшие в Амстердам ради посещения кофеен с марихуаной, регулярно доставляют неудобства местным жителям. Инициативу мэра поддержали прокуратура и полиция.

За последние 20 лет количество кофеен в Амстердаме, в которых разрешена продажа легких наркотиков, сократилось с 283 до 166, при этом спрос на легкие наркотики вырос. По словам мэра, в основном за счет туристов.

Издание отмечает, что эта идея пока не обсуждалась с владельцами кафе, сначала мэр собирается ее вынести на обсуждение муниципального совета.

Халсема заявила, что Амстердаму нужны туристы, которые приезжают ради красоты и богатства культурных учреждений города.

В Нидерландах употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением. Строго различаются легкие (производные конопли: марихуана, гашиш) и тяжелые наркотики.