 

Дело о «тайной вакцинации» чиновников завели на Украине

09.01.2021, 1:24, Новости дня
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Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников от коронавируса препаратом BioNTech/Pfizer.

«В то время как вакцина от коронавируса остается недоступной для простых смертных, а официально кампания вакцинации на Украине не начата, топ-политики, чиновники и бизнесмены уже привились сами и свозили на прививку родственников. Причем вакцинация им обходится в 50 раз дороже стоимости препаратов от коронавируса на Западе и достигает 3 тыс. евро», – передает «Страна.ua».

Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент Украины Владимир Зеленский. «Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», – цитирует издание Telegram-канал главы государства.

Зеленский подчеркнул, что на Украине разработан план вакцинации, согласно которому первыми вакцину должны получить граждане из групп риска.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».



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