Абхазия отказалась от помощи Грузии в тушении пожаров в расчете на Россию

09.01.2021, 0:30, Новости дня

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Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба отклонил предложение Грузии о помощи в тушении лесных пожаров, которые бушуют в Гальском и Гагрском районах республики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В интервью Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу» Шамба заявил, что в Абхазии «не рассматривают помощь Грузии».

По его словам, ситуация подконтрольная.

При этом Сергей Шамба сообщил об «очень хороших отношениях с российскими коллегами».

«Понадобится – обратимся к российской стороне. Уже были прецеденты такой помощи – в горах Абхазии при тушении пожаров с привлечением российских вертолетов», – сказал он.

По его словам, население Абхазии от пожаров не пострадает.

Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».

Госминистр Грузии по примирению Теа Ахвледиани в пятницу сообщила о готовности Тбилиси помочь Абхазии в борьбе с пожарами.

По ее словам, на этот счет с абхазской стороной установлены «интенсивные контакты».