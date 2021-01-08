Из-за COVID-19 в Лондоне объявили режим чрезвычайной ситуации

08.01.2021, 23:44, Новости дня

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Распространение коронавируса в Лондоне вышло из-под контроля: каждый 30-й житель британской столицы болен COVID-19, есть угроза, что в ближайшие две недели могут закончиться койки для пациентов с коронавирусом. О чрезвычайной ситуации в городе 8 января заявил мэр Лондона Садик Хан.

“Ситуация в Лондоне сейчас критическая, распространение вируса вышло из-под контроля. Число случаев заболевания возросло, и сейчас в наших больницах находится на треть больше пациентов, чем во время пика эпидемии в апреле 2020 года“, – сказал Хан.

Он добавил, что если темпы распространение коронавируса не замедлятся, то в ближайшие две недели в Лондоне могут закончиться койки для пациентов с COVID-19.

“Я умоляю лондонцев оставаться дома и ехать куда-то только в случае крайней необходимости. Оставайтесь дома, чтобы защитить себя, свою семью, друзей и других жителей, а также нашу систему здравоохранения“, – обратился к жителям города Хан.

С 5 января в Великобритании ввели новый локдаун в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Главной причиной нового локдауна, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, стал новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее.

В связи с локдауном в Британии будут закрыты начальные и средние школы, а людям разрешено покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 2,96 млн человек, около 80 тыс. заболевших умерли. Великобритания находится на пятом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.