Пелоси захотела ограничить доступ Трампа к ядерной кнопке

08.01.2021, 23:36, Новости дня

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обсудила с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли ограничение возможностей президента Дональда Трампа отдавать распоряжения о нанесении ядерного удара, сообщил телеканал NBC News.

«Утром я поговорила с главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и обсудила доступные меры предосторожности, чтобы не позволить непостоянному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе», – приводит слова Пелоси RT.

Спикер Палаты представителей Конгресса США назвала Трампа «этим неуравновешенным президентом», выразив мнение, что ситуация «уже не может быть опаснее».

Также Пелоси назвала действия Трампа «подарком» президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.