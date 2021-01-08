В Израиле из дрожжей создали молоко

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08.01.2021, 23:22, Новости дня
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Специалисты по биомедицине из университета Тель-Авива предлагают использовать имеющиеся в дрожжах ингредиенты для производства искусственного молока и молочных продуктов.

Новая технология появилась в результате многочисленных лабораторных исследований, поясняют специалисты. Работа еще ведется. Однако ее результатом должно стать получение молока, которое не только будет полностью повторять вкусовые качества и обладать той же энергетической ценностью, что и натуральный продукт, но и станет приносить организму человека такую же пользу.

По мнению ученых, производство натурального коровьего молока не поспевает за ростом спроса. Кроме того, оно отличается негативным влиянием на экологию планеты.



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