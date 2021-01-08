 

ЕС купит дополнительно 300 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech

08.01.2021, 22:50, Новости дня
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Евросоюз планирует закупить 600 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии 8 января.

Европейская комиссия предложила государствам – членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech с возможностью приобретения еще 100 млн доз, отметили в сообщении.

Дополнительные дозы будут доставлены со второго квартала 2021 года.

“ЕС приобрел широкий портфель вакцин, произведенных по различным технологиями. Он получил до 2,3 млрд доз от наиболее многообещающих вакцин-кандидатов”, – сообщили в Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС договорился с Pfizer и BioNTech о покупке 300 млн доз. Об этом сообщает Reuters. 

По информации фон дер Ляйен, 75 млн доз по новому соглашению будут доставлены во втором квартале этого года, а остальные – к концу года.

Reuters отмечает, что дозы обычно распределяются между странами ЕС пропорционально их населению.

В релизе отметили, что вместе с одобренной 6 января Европейским агентством по лекарственным препаратам вакциной американской компании Moderna и другими, которые будут одобрены в ближайшее время, ЕС создает портфель вакцин для себя и соседей.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. 

Агентство Bloomberg сообщало, что в мире прививки от коронавируса получило минимум 10,865 млн человек. Вакцинация проходит уже в 29 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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