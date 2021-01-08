“Остается одно: напиться так, чтобы было все равно, в трусах ты или без”. Соцсети обсуждают запрет на продажу непродовольственных товаров во время локдауна

08.01.2021, 22:50, Новости дня

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В Украине в 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию. С 8 января в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Но некоторые украинские супермаркеты не убрали из торгового зала временно запрещенные к продаже товары, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. “ГОРДОН” публикует подборку постов с реакциями соцсетей.

“Это, конечно, удивительное решение – запретить продажу непродовольственных товаров. Я бы понял, если речь шла только о тех маркетах, для кого это профиль. Нет, и так я не понимаю. Что страшного увидел МОЗ и Виктор Ляшко в носочных магазинах? Там много людей, толпы? Это глупо. Но запретить их продажу в отделах супермаркетов – это верх глупости. Какая-то психология советского прапорщика, который не видит и не понимает полутонов”, – поделился мнением журналист Валерий Калныш.

https://www.facebook.com/kalnysh/posts/4259218507428109

“Внимание! Осторожно! Это опасные товары! Наверное, при их покупке коронавирус распространяется с бешеной скоростью. Поэтому в локдаун власти необходимо не только запретить продавать чулки, носки, стиральный порошок и т.д., но и стоит запретить одевать это все и, конечно, стирать) Скажем строгое “нет!” ковиду!”, – иронизирует украинский юрист, общественный деятель и политик Виктория Пташник.

https://www.facebook.com/viktoria.ptashnik.7/posts/10221333857710156

“Ха… Трусы и носки купить нельзя. Водку и пиво – без проблем. Поэтому остается одно: напиться так, чтобы во время локдауна было все равно: в трусах или без них, в носках с дырками, или вместо них от безысходности – в женских колготках. А тем более – в темноте. Потому лампочку также купить нельзя … И в библиотеку пойти нельзя. На площадях возле елок, в метро, где тысячи людишек без масок – ходите, а в библиотеку – куда ходят (к сожалению) единицы – нельзя… Хорошо, что хоть пить и есть разрешено”, – отметил украинский образовательный деятель, директор Украинского центра оценивания качества образования и Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук.

https://www.facebook.com/igor.likarchuk.9/posts/3057307861039003

“Первый день локдауна. Вот так выглядят отдельные отделы некоторых супермаркетов. Пример успешной борьбы с чулками и порошками от руководства Кабмина. Кто не знал, это влияет на противодействие Covid-19. Почему так? Изменения к правительственному постановлению о локдауне #1236 (которые исправляли ложные ограничения, в частности по бытовой химии и непродовольственным товарам), которые приняли 5 января, так и не смогли вовремя обнародовать. Сейчас они уже есть на сайте и опубликованы, поэтому предприниматели могут спокойно работать и снимать эти ленты. Вся украинская власть из-за таких действии КМУ выглядит идиотами в глазах налогоплательщиков. Справедливо, стоит отметить.”, – написал народный депутат от “Слуги народа” Виталий Безгин.

https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2773224122930753

Также не обошлось и без шуток.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/3532698733452324

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https://www.facebook.com/kievtypical/posts/3662022160546234

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