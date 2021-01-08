 

«Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке

08.01.2021, 22:42, Новости дня
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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти.

«В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме.

Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 38 тыс.

Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.



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