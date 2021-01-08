Астрономы уточнили возраст Вселенной

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08.01.2021, 22:28, Новости дня
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Уточнением возраста Вселенной ученые занимаются уже не одно десятилетие. На сегодня известно, что наш мир зародился 13 миллиардов 770 миллионов лет назад. По последним данным, погрешность составляет около 40 миллионов лет.

Как сообщают профильные научные издания, данные были собраны при помощи расположенного в Чили телескопа Атакама. Также астрономы использовали для сравнения информацию с космического телескопа Planck, принадлежащего Европейскому космическому агентству.

Напомним, что вопрос о реальном возрасте Вселенной беспокоит ученых как один из основоположных. Вокруг него постоянно разгораются научные споры. Так, еще 8 лет назад ученые считали, что наш мир возник 12 и 14 миллиардов лет назад. Как видим, погрешность была значительно больше.



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