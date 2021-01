Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов

08.01.2021, 21:56, Новости дня

Пандемия коронавируса вынудила продюсеров изменить графики премьерных показов кинофильмов, сместив даты премьеры на 2021 год. Издание “ГОРДОН” составило список украинских и зарубежных картин, премьеры которых были перенесены или ожидаются в 2021 году.

Премьера семейной украинской комедии “Зірки за обміном”, главные роли в котором сыграли певица Оля Полякова и Dzidzio, сместили с декабря 2020 года на 2021-й. Точная дата премьеры пока не называется.

В этом году в украинских кинотеатрах планируется показать фильм, снятый по одноименной книге украинского певца Адрея Кузьменко “Я, “Побєда” и Берлін”. Продюсеры картины не анонсировали дату показа.

4 марта состоится премьера украинской полицейской комедии “Нереальный КОПець”. В фильме снимались хореограф Влад Яма и актер Дмитрий Ступка.

На 19 марта запланирована премьера триллера “Морбиус”, главную рол в котором исполнил американский актер Джаред Лето.

Одной из самых ожидаемых премьер 2021 года является 25-й юбилейный фильм бондианы “Не время умирать”, показ которого несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.

Поклонники Джеймса Бонда ожидают 2 апреля 2021 года – именно на этот день запланирована премьера картины.

29 апреля в украинских кинотеатрах должен состояться показ анимационной картины “Гулливер возвращается”. Премьера мультфильма в Украине была запланирована на 24 декабря, но 17 ноября команда приняла решение перенести показ на весну 2021 года.

2 июля состоится премьерный показа фильма “Лучший стрелок: Мэверик” с участием американского актера Тома Круза.

Еще одна картина с участием Тома Круза “Миссия невыполнима 7” американского режиссера Кристофера Маккуорри выйдет 19 ноября 2021 года, сообщает Variety. Однако в декабре 2020 года стало известно, что из съемочной группы уволились пять человек после того, как Круз в грубой форме раскритиковал коллектив за нарушение правил карантина во время съемочного процесса.

В свою очередь продюсеры третьей части фильма “Блондинка в законе” с участием американской актрисы Риз Уизерспун отказались от премьеры фильма в феврале 2021 года, перенеся ее на 2022. Причиной переноса является то, что продюсеры еще не утвердили режиссера и не завершили кастинг актеров на основные роли.