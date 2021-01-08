 

Определено место российского паспорта в списке лучших в мире

08.01.2021, 21:48, Новости дня
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Японский паспорт оказался самым «сильным» в мире, свидетельствует индекс паспортов Henley Passport Index, составленный международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).

При составлении списка учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж. Так, обладатели японского паспорта могут свободно посещать 191 страну мира, передает РИА «Новости».

Следом идет Сингапур (190 стран), третье место делят Южная Корея и Германия (189 стран). В пятерку также вошли Италия, Испания, Финляндия, Люксембург (188 стран и четвертое место), а еще Дания и Австрия (187 стран).

В десятке оказались в основном европейские страны, а также США и Новая Зеландия (разделили седьмое место и 185 стран), Австралия (восьмое место, 184 страны) и Канада (девятое место, 183 страны).

Российский паспорт оказался на 50 месте (116 стран). А заключительные строчки рейтинга из 110 стран занимают Йемен и Сомали (33 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (29), Ирак (28), Афганистан (26 стран).



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