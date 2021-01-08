Снежная лавина накрыла пять домов под Норильском

08.01.2021, 21:48, Новости дня

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В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском пять домов накрыло снежной лавиной, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 20.30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», – приводит слова представителя пресс-службы МЧС ТАСС.

По словам источника в экстренных службах, под завалами снега могут находиться пять человек, включая двоих детей.

Напомним, в феврале 2019 года лавина сошла на группу лыжников в районе горы Дукка в Карачаево-Черкесии, в результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы.