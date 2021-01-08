В компании SpaceX испытали двигатели для нового космического корабля

08.01.2021, 21:34, Новости дня

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Источники в американской компании SpaceX сообщили об удачном ходе испытаний двигателей для космического корабля Starship, который пока существует только в виде прототипа.

В частности, были проведены статические огневые тесты, для которых агрегаты доставили на космодром, расположенный в южной части Техаса.

Как полагают в компании, новый корабль вскоре будет полностью готов к запуску. Напомним, что предыдущий космический корабль SN8 был запущен в первую декаду декабря прошлого года. Тогда он поднялся на 12,5 км над поверхностью Земли, после чего произошел взрыв в результате неудачной посадки. Несмотря на это, Илон Маск считает предыдущие испытания удачными. Главное, чтоб то же самое не повторилось со следующим прототипом.