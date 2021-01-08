 

В компании SpaceX испытали двигатели для нового космического корабля

08.01.2021, 21:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Источники в американской компании SpaceX сообщили об удачном ходе испытаний двигателей для космического корабля Starship, который пока существует только в виде прототипа.

В частности, были проведены статические огневые тесты, для которых агрегаты доставили на космодром, расположенный в южной части Техаса.

Как полагают в компании, новый корабль вскоре будет полностью готов к запуску. Напомним, что предыдущий космический корабль SN8 был запущен в первую декаду декабря прошлого года. Тогда он поднялся на 12,5 км над поверхностью Земли, после чего произошел взрыв в результате неудачной посадки. Несмотря на это, Илон Маск считает предыдущие испытания удачными. Главное, чтоб то же самое не повторилось со следующим прототипом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Ученый предсказал последствия самого активного солнечного цикла в истории

06.08 / Посол РФ и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

02.07 / Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

08.12 / Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все – от проезда до продуктов – эксперты

26.07 / В РФ подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

07.10 / Le Figaro – за «макроновскую щедрость» заплатят будущие поколения французов

13.07 / Дальний Восток – дело тонкое? 

26.06 / Глава Камчатки назвал голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

10.07 / Колумнист Atlantico – у Нетаньяху есть шанс аннексировать Западный берег, пока американцы ушли

04.09 / Около порта Бейрута обнаружили 4 тонны нитрата аммония

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска