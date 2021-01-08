Тодуров: Доктор, оперирующий каждый день, кандидат наук получает всего 7,4 тыс. грн в месяц, отвечая за сотни человеческих жизней

08.01.2021, 21:02, Новости дня

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Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что в Украине зарплата доктора, который оперирует каждый день, составляет 7,4 тыс. грн в месяц.

“Мы государственная больница – государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это при том, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные… У хирурга с 15-летним стажем официальная зарплата 7 тыс. грн”, – подчеркнул Тодуров.

При этом, по его словам, медики не получают доплат.

“Откуда? Нет никаких доплат. У меня есть доплаты как у директора, за заслуженного врача, за доктора наук, за членкора, как заведующего кафедрой, у меня какая-то выслуга лет идет… У меня еще какие-то надбавки к моему окладу. А доктор, который оперирует каждый день, кандидат наук – он получает 7,4 тыс. грн в месяц, отвечая за десятки и сотни жизней человеческих и имея высочайшую квалификацию. Это реалии”, – отметил хирург.

Он акцентировал внимание на том, что многие украинские медики уезжают на работу в другие страны.

“Вот мы разговаривали с министром вчера на эту тему на заседании медицинского совета. Это катастрофа, да. И даже из нашей клиники, очень успешной, очень много людей едут за рубеж. Сегодня я не могу назвать ни одной европейской страны, где бы ни работали наши бывшие сотрудники. Они настолько быстро находят себе работу… Многие уже заведуют отделениями”, – резюмировал Тодуров.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube



Алеся БАЦМАН

главный редактор