В Москве открылось заведение Stalin Doner. Посетителей обслуживают сотрудники в форме НКВД

08.01.2021, 21:02, Новости дня

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В Москве открылось заведение Stalin Doner, которое готовит шаурму, посетителей в нем обслуживают сотрудники, одетые в форму НКВД. Об этом 8 января сообщило издание “АфишаDaily”.

Заведение появилось у станции метро “Войковская”. Оно, по информации издания, кроме изображения бывшего руководителя Советского Союза Иосифа Сталина, использует его известную цитату “Жить стало лучше, жить стало веселее”. Эта фраза нанесена на одну из вывесок.

В меню Stalin Doner – пять видов шаурмы: “ГОСТ. Стандарт”, “Сталинская с двойным мясом”, “От Берии с соусом ткемали”, “Хрущевская в сырном лаваше” и “Ассорти”.

Ведущий телеканала “Дождь” Илья Шепелин написал в Telegram, что его впечатлила форма сотрудника заведения.

“Картинку с вывеской шаурмичной Stalin Doner видел еще пару недель назад и не впечатлился. Ну мало ли у нас юмористов-приколистов, виральный нейминг, окей. Но вот униформа южанина-шаурмье, состоящего на службе у вертела с пересушенной курицей им. Сталина, вправду производит впечатление. Это, конечно, новое слово на рынке общепита”, – написал Шепелин.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что открытие Stalin Doner – это неделикатно и глупо. Об этом он заявил изданию “Подъем”, сообщение опубликовано 8 января в Telegram.

“Многие люди могут обидеться на появление такого заведения. Зачем обижать детей и внуков репрессированных? Было бы правильно, если бы жители этого района инициировали обсуждение и на локальном уровне решили эту проблему: побудить владельцев переименовать заведение или как минимум не обслуживать в форме НКВД”, – сказал Фадеев.