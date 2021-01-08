В РФ появится новый дорожный знак

08.01.2021, 20:54, Новости дня

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На российских дорогах появится отдельно используемый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Знак фото- и видеофиксации, согласно тексту документа, будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. При необходимости знак будут использовать вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определенного объекта. Данные правила вступят в силу с 1 марта.

Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только связке с другими дорожными знаками. До 1 сентября разрешается соответствующее использование.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года вступают в силу изменения в закон, согласно которым карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Как отмечали СМИ, новое правило может увеличить число штрафов.

В 2021 году вступили в силу изменения в российском законодательстве, часть из которых коснулась автомобилистов: в частности, введены новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением.