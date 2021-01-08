Открыты новые тайны строительства пирамиды Хеопса

08.01.2021, 20:44, Новости дня

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Вот уже на протяжении двух столетий ученые пытаются понять, каким образом в Древнем Египте доставляли огромные каменные глыбы для строительства пирамид. Ведь их пришлось перемещать на расстояние около пятисот миль по пустыне. Сделать это было бы нелегко даже с современными технологиями, говорят эксперты.

Ранее по этому поводу появлялись разные версии. Ученые предполагали, что использовались деревянные катки. Так называемые квадратные колеса или даже особые сани, на которых легче было тащить камень по песку.

Но только недавно был обнаружен древний папирус с описанием реальной технологии доставки строительного материала. Огромные камни укладывали на лодки как на понтоны. Однако для доставки приходилось предварительно прорыть каналы, по которым пускали воду из реки.