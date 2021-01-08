В Китае рассказали о запуске своей космической станции

08.01.2021, 20:44, Новости дня

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Первый модуль для строительства новой китайской орбитальной станции будет запущен в космос уже в марте текущего года, сообщают компетентные источники.

Как известно, Китай планирует обустроить собственную космическую станцию. На сегодня уже отобран экипаж из астронавтов МКС. Готова и ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2».

По словам экспертов, у Китая в данном проекте сейчас открывается отличное окно возможностей. В свете последних проблем на МКС, которые возникают одна за другой, возникает реальная потребность в новой станции. Тем временем в РФ рассматривают возможность продлить срок эксплуатации МКС на орбите. Но будет она востребована так же, как прежде, после реализации китайского проекта, неизвестно.