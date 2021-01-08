В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара

08.01.2021, 20:05, Новости дня

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В этом году в Карпатах прошел девятый традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. Украинские звезды встречали Рождество, готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара.

В Яремче приехали певцы Арсен Мирзоян и Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк, певицы Вера Кекелия, Тоня Матвиенко и Наталия Бучинская, а также телеведущие “Сніданку з 1+1” Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

Фото: romantikspahotels.ua

Каждый готовил кутью по своему оригинальному рецепту, звезды использовали в том числе секретные ингредиенты, которые делают каждое блюдо уникальным. Гости фестиваля решили, что первое место разделят Наталья Бучинская и Ольга Сумская – их рецепты понравились большинству дегустаторов.

“Главное – это добро, которое будет идти от сердца, оно передается постным продуктам для святого вечера”, – рассказал Борисюк, который готовил вместе с Сумской.

Пара рассказала, что популяризирует свой рецепт по всему миру.

Наталья Бучинская. Фото: romantikspahotels.ua

Бучинская приготовила кутью с разными орехами: она взяла грецкие, миндаль и фундук, а Сумская добавила в блюдо 100 мл рома.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин положили в свой вариант кутьи халву и виски, а Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян заявили, что их секретный ингредиент – это любовь.

Матвиенко поделилась своим подходом к приготовлению традиционного рождественского угощения: по ее рецепту, нужно мак замочить на всю ночь, а утром его тщательно растереть в глиняной ступке до появления белого макового молока.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. Фото: romantikspahotels.ua

Барбир рассказала, что в ее семье всегда соблюдают традиции и постятся 6 января.

“А первым блюдом, которое пробовали в этот день, была именно кутья. Основных ингредиентов было три: пшеница, мак и мед. Пшеница символизировала рождение новой жизни и обновление, мак – достаток и хороший урожай, мед – животворность и сладкую жизнь. Считалось, что сколько вы добавите меда в кутью, так вам и будет сладко по жизни. В нашей семье было принято, кроме традиционных ингредиентов, добавлять немного халвы и соли. Тогда кутья приобретает особый вкус”, – отметила телеведущая.

Людмила Барбир и Ольга Сумская. Фото: romantikspahotels.ua

В рамках Winter Romantik Fest прошел совместный с Ивано-Франковским краеведческим музеем аукцион “Спасем сокровища вместе”: три копии отреставрированных произведений сакрального искусства продали в сумме за 60 тысяч. На эти деньги будут восстанавливать следующие раритеты из фондов музея.

Фото: romantikspahotels.ua

Основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон рассказал, что до последнего момента в отеле не знали, удастся ли отпраздновать Рождество в традиционном формате, или будет введен локдаун. Но в итоге график карантинных мероприятий позволил безопасно провести фестиваль.

Иван Гаврон с участницами фестиваля – Тоней Матвиенко, Ольгой Сумской и Людмилой Барбир. Фото: romantikspahotels.ua

“На протяжении всего 2020 года мы не побоялись трудностей и ввели немало обновлений в отеле. В частности, предложили нашим клиентам систему питания и обслуживания all inclusive. А также мы наполнили наши бассейны термальной водой. Главный вывод – нужно не бояться вводить новые предложения и улучшать сервис, потому что украинцы уже хотят этого, особенно те, кто был в других странах на отдыхе. Всем отельерам и рестораторам я советую не жалеть средств – расширяться, улучшать сервис, вводить новые услуги, выпускать новые продукты и уверенно двигаться вперед”, – заявил отельер.

Фото: romantikspahotels.ua

Организаторы отметили, что участники фестиваля соблюдали все антивирусные меры: маски и антисептики в отеле в свободном доступе, ими пользовались все гости.

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Допис, поширений Ivan Gavron Romantik SPA Hotel (@romantikspahotel)