Ученые пояснили умение птиц ориентироваться в пространстве квантовым чутьем

08.01.2021, 19:50, Новости дня

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Перелетные птицы ежегодно преодолевают тысячи километров и с легкостью находят места, из которых отправлялись в теплые края. По мнению ученых, помогает им в этом особое квантовое чутье, благодаря которому они ориентируются в пространстве.

Известно также, что птицы отлично умеют использовать магнитное поле Земли, чтобы прокладывать маршруты своих перелетов.

Заложенные в организмах пернатых квантовые механизмы воздействуют на биохимические процессы. Именно поэтому птиц не нужно обучать лететь по нужному маршруту. Они знают его изначально, сразу после того, как вылупятся из яйца. Кстати, это подтверждается и результатами экспериментов, проведенных группами исследователей в лабораторных условиях.