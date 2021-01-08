 

Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

08.01.2021, 19:26, Новости дня
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За минувшие сутки в Великобритании выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения COVID-19 – оно превышает 68 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Кроме того, рекордным стало и число умерших от этой болезни – 1325 человек за 24 часа.

Вот уже три дня подряд в Великобритании умирает больше 1 тыс. заразившихся в сутки. В четверг количество умерших достигло 1162, что стало самым высоким суточным приростом с 21 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд – 1224 смерти за сутки. Общее число смертей среди людей, заболевших COVID-19, превысило 82,6 тыс. Количество выявленных властями случаев заражения приблизилось к 3 млн, передает ТАСС.

В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.



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