Степанов сказал, сколько людей может находиться в супермаркете во время локдауна

08.01.2021, 19:16, Новости дня

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На время локдауна с 8 января по 00.00 25 января в магазинах ограничили продажу товаров чтобы снизить количество контактов между людьми. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео брифинга опубликовано на Facebook странице Минздрава.

По словам Степанова, уменьшение числа людей, которые одновременно будут находиться в магазинах, снизит вероятность передачи коронавирусной инфекции.

“Логика проста – если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции“, – сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что, хотя ситуация с числом новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 стабилизировалась, однако она до сих пор является “достаточно напряженной“.

“В частности, очень важная вещь – начнется сезонный прирост больных гриппом. Это болезнь, которая передается таким же путем, как и COVID-19, очень часто вызывает похожие осложнения. Это дополнительная серьезная нагрузка на медицинскую систему, и нам очень важно сбить эту волну“, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/229756551974412/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За прошедшие сутки, 7 января, в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболело 1 105 169 человек, выздоровело – 778 345, умерло – 19 588.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул“. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.