Житель Ленобласти погиб, катаясь на капоте автомобиля

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08.01.2021, 18:32, Новости дня
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Мужчина погиб в Тосненском районе Ленинградской области, катаясь на капоте, привязанном тросом к автомобилю. При очередном заносе мужчина попал под колеса ВАЗа и не выжил.

Как сообщил источник «Царьграда» в правоохранительных органах, катал погибшего житель деревни Исаково 1993 года рождения. За руль он сел в состоянии алкогольного опьянения, да еще и без прав на управление автомобилем. Ранее он был лишен удостоверения. Двигаясь по двору, он веселил сидевшего на капоте приятеля 1992 года рождения. Во время одного из поворотов «сани» вынесло на полосу встречного движения, где ехал ВАЗ-21124.

ВАЗом управлял мужчина 1986 года рождения. Он не успел сориентироваться, в результате столкновения избежать не удалось. Катавшийся на капоте мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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