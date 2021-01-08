 

Компания Epic Games купила важного разработчика софта

08.01.2021, 18:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Магазин Epic Games приобрел компанию, разрабатывающую программы для сжатия данных, RAD Game Tools. Стоимость приобретения пока не оглашается.

По словам специалисты, современные видеоигра становятся слишком тяжеловесными, а потому требуют все более быстрых и мощных устройств для запуска. Это ограничивает потенциальную аудиторию и становится барьером для активных продаж.

Поэтому необходимо параллельно запускать софт, которые будет сжимать данные, говорят эксперты. Поглощение компании RAD Game Tools предоставит для Epic Games новые конкурентные преимущества на рынке, уточняют они. До сих пор компания RAD предоставила свои разработки примерно для 25 тысяч видеоигр, выпущенных разными студиями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Guardian – гигантский айсберг угрожает заповеднику пингвинов и тюленей

08.01 / Тодуров: Коронавирус стал более агрессивным

03.10 / Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

27.12 / Специалисты МЧС РФ обнаружили более 10 тыс. боеприпасов в Карабахе

08.12 / “Зеонбуд”: 20 миллионов телезрителей цифровой сети Т2 победили

12.08 / Чехия пригрозила Лукашенко санкциями ЕС

28.11 / Верховный лидер Ирана призвал отомстить за убийство “отца иранской бомбы”

22.07 / Больше этнокультурного разнообразия — темнокожие музыканты призывают уйти от «белой» модели музыки прошлого

01.07 / Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

19.07 / Кличко рассказал, какой подарок на день рождения приготовил ему старший сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска