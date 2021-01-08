Компания Epic Games купила важного разработчика софта

08.01.2021, 18:02, Новости дня

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Магазин Epic Games приобрел компанию, разрабатывающую программы для сжатия данных, RAD Game Tools. Стоимость приобретения пока не оглашается.

По словам специалисты, современные видеоигра становятся слишком тяжеловесными, а потому требуют все более быстрых и мощных устройств для запуска. Это ограничивает потенциальную аудиторию и становится барьером для активных продаж.

Поэтому необходимо параллельно запускать софт, которые будет сжимать данные, говорят эксперты. Поглощение компании RAD Game Tools предоставит для Epic Games новые конкурентные преимущества на рынке, уточняют они. До сих пор компания RAD предоставила свои разработки примерно для 25 тысяч видеоигр, выпущенных разными студиями.