Двух граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России

08.01.2021, 17:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прокуратура Литвы передала в суд дело двух литовских граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщили в ведомстве.

«Клайпедскому окружному суду передано для рассмотрения уголовное дело в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже против литовского государства», – передает ТАСС текст сообщения.

Между собой подозреваемые, согласно прокуратуре, знакомы не были. «Однако, согласно материалам досудебного расследования, в преступную деятельность против Литвы их вовлек один и тот же сотрудник Калининградского управления пограничной службы, скрывавший свое истинное лицо», – утверждала прокуратура.

Она сообщила, что один из подозреваемых завязал контакты, которые обратили на себя внимание литовских спецслужб, в 2014 году, другой – в 2016 году. Утверждается, что первый из них за материальное вознаграждение фотографировал определенные объекты, собирал информацию об указанных лицах, по заданию участвовал в тех или иных мероприятиях. Второй являлся представителем общественной организации, мероприятия которой было обещано финансировать в обмен на съемку самого мероприятия и участвующих в нем лиц. Так якобы было организовано не менее десяти публичных собраний.

Оба подозреваемых, как отметила прокуратура, были задержаны в начале марта 2020 года. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Напомним, в ноябре 2019 года РФ и Литва обменялись помилованными гражданами своих стран, осужденными за шпионаж. РФ передала Литве трех человек, включая гражданина Норвегии Фруде Берга. В 2019 году Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.