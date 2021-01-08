 

Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох…й

08.01.2021, 17:28, Новости дня
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Украинский певец Виталий Козловский в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube “Снежная лавина” заявил, что часто ругается матом. 

“Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох…й. Мне так проще высказаться. Мне нужно иногда выругаться, чтобы прийти к людям с классным настроением.

Он отметил, что ругаются в кругу близких людей, которые привыкли и не реагируют на его слова. 

ВИДЕОВидео: Снежная лавина / YouTube

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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