 

CBS – несмотря на просьбы Трампа отменить результаты выборов, Пенс объявил о победе Байдена

08.01.2021, 17:04, Новости дня
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В последнее время уходящий глава Белого дома Дональд Трамп настаивал на том, что у вице-президента Майка Пенса есть полномочия отменить результаты ноябрьского голосования, пишет CBS News. Между тем когда подсчёт голосов коллегии выборщиков был, несмотря на действия сторонников Трампа, всё-таки завершён, Пенс объявил о победе Джо Байдена на президентских выборах.


Reuters

Вице-президент США Майк Пенс объявил Джо Байдена победителем президентских выборов после того, как конгресс завершил подсчёт голосов выборщиков, пишет CBS News.

Процедура, которая многими рассматривалась как последний формальный шаг перед инаугурацией Джо Байдена, вылилась в день хаоса после того, как «разъярённая толпа бунтовщиков» устроила штурм Капитолия, пытаясь остановить подсчёт голосов.

Конгрессу пришлось сделать перерыв почти на шесть часов, после того как агрессивно настроенные сторонники президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, в результате чего четыре человека погибли, а парламентарии были вынуждены бежать из залов заседаний.

Ранее в среду президент Трамп призвал своих сторонников «прогуляться» к Капитолию в то самое время, когда конгресс подсчитывал голоса коллегии выборщиков.

Уходящий глава Белого дома в последнее время настаивал на том, что у вице-президента Майка Пенса есть полномочия отменить результаты выборов. Однако в среду Пенс бросил вызов Трампу и выступил с пространным заявлением, подчеркнув, что он не может изменить исход голосования, отмечает CBS News.



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