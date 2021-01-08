France 2 – британские больницы заполнены пациентами с COVID-19 и отказывают другим больным

08.01.2021, 17:04, Новости дня

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В Великобритании больницы едва справляются с потоком больных коронавирусом, поэтому вынуждены в срочном порядке переоборудовать палаты под реанимации и отказывать другим пациентам, передаёт France 2. Медперсонал надеется, что третий карантин сдержит новую волну с более заразным штаммом, а правительство делает основной упор на активную вакцинацию населения.

Как принять растущее число больных, если в больнице больше нет мест? Такой вопрос ежедневно задают в Соединённом Королевстве, особенно здесь, в Лондоне. Чтобы госпитализировать этих пациентов, только что поступивших в палату интенсивной терапии, медперсоналу пришлось заняться поспешной перестановкой.

ПОЛ РЭНДАЛЛ, старший медбрат в больнице Святого Георгия в Лондоне: Здесь было наше отделение интенсивной терапии для кардиологических больных на 21 койку. Но примерно с начала декабря эта палата полностью посвящена COVID-19.

Таким образом больница увеличила вдвое количество коек, но их продолжает не хватать. Пока удаётся справляться с потоком заразившихся коронавирусом, но в ущерб остальным больным.

ДОМИНИК СПРЕЙ, главный врач в больнице Святого Георгия в Лондоне: У нас здесь есть люди 40, 30 и иногда даже 20 лет, которые умирают от COVID-19. Даже пришлось отменить операции по удалению рака — настолько много у нас больных с коронавирусом.

Медперсонал на протяжении долгого времени ждал введения национального карантина, объявленного наконец в Англии и Шотландии вчера (4 января. — ИноТВ). Причиной стал новый вариант коронавируса, на 50-70% более заразного, который захлестнул Соединённое Королевство. За месяц число новых случаев заражения увеличилось почти в четыре раза.

ХЛОЯ УОЛКЕР, медсестра в больнице Святого Георгия в Лондоне: Я только закончила один из худших дней моей карьере, очень напряжённый. Мне пришлось ухаживать за намного бо́льшим числом больных, чем обычно. Больница сейчас совершенно переполнена (нервно смеётся).

МАТЬЁ БУАССО, французское телевидение, Лондон: Для долговременной разгрузки этих больниц правительство Великобритании делает ставку прежде всего на вакцинацию. Оно обещает ещё больше ускорить кампанию и сегодня днём объявило о новой цели: до середины февраля привить всех медработников и людей старше 70 лет — в общей сложности 14 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 05 января 2021 года.