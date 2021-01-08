 

Independent – «не способствует общественному благу» — шотландский министр призвал не пускать Трампа в Британию

08.01.2021, 17:04, Новости дня
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Министр юстиции Шотландии Хумза Юсаф призвал главу МВД Великобритании Прити Патель отказать Дональду Трампу во въезде в страну после того, как он уйдёт с поста президента США. По мнению чиновника, глава Белого дома несёт ответственность за недавние столкновения на Капитолийском холме и постоянно «разжигает расовую напряжённость», пишет The Independent.


Reuters

Министр юстиции Шотландии Хумза Юсаф призвал главу МВД Великобритании Прити Патель отказать Дональду Трампу во въезде в страну после того, как он покинет свой пост. В качестве причины чиновник указала недавние столкновения в Вашингтоне, ответственность за которые он возложил на американского президента, пишет The Independent.

Накануне сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США, чтобы оспорить результаты ноябрьских выборов. До этого американский президент заявлял собравшимся на митинге в его поддержку: «Если вы не будете драться как черти, то останетесь без страны».

Во время нападения на Капитолий Трамп опубликовал в Twitter видео, в котором признался сторонникам в любви, но призвал их разойтись по домам. При этом президент вновь подтвердил свои прошлые заявления о фальсификациях на осенних выборах и признался, что чувствует «боль» своих единомышленников, напоминает издание.

Глава Минюста Шотландии написал в своём твите, что Трамп, который постоянно «разжигает расовую напряжённость». По его словам, президент «спровоцировал буйную толпу» в Вашингтоне, что привело к гибели четырёх человек

«Если Трамп попытается приехать в Великобританию после ухода с поста, министр внутренних дел должна серьёзно рассмотреть вопрос об отказе ему во въезде. Она имеет такое право при условии, что присутствие заявителя (в стране. — ИноТВ) не способствует общественному благу», — подчеркнул Юсаф.

Патель также полностью возложила вину за события на Капитолийском холме на Трампа. «По сути, вчера он сделал ряд комментариев, которые помогли разжечь это насилие, и он не сделал ничего, чтобы разрядить обстановку», — сказала она.

В результате столкновения «мятежников» со стражами правопорядка погибла одна женщина. По словам начальника полиции Роберта Конти, три других человека также умерли из-за того, что им не была оказана «неотложная медицинская помощь».

После того, как весь политический спектр осудил поведение Трампа, он согласился передать власть Джо Байдену. В то же время он не упустил возможность повторить, что, по его мнению, выборы были украдены, обращает внимание издание.

Уходящий в отставку президент США владеет двумя полями для гольфа в Шотландии. По некоторым данным, Трамп планировал отправиться туда во время инаугурации Байдена 20 января.

Однако первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что Трампу не будет разрешено въехать в Шотландию без веской причины из-за введённого в стране карантина. «Приезд для игры в гольф  не то, что я считаю важной целью», — отметила она.



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