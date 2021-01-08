Названо имя возможного преемника Меркель

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08.01.2021, 16:44, Новости дня
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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан рассматривает возможность баллотироваться на пост канцлера ФРГ, пишут СМИ. Отмечается, что на фоне пандемии возросла его популярность.

Министр здравоохранения Германии недавно обсуждал свой политический рейтинг с членами партии, информирует ФАН со ссылкой на источники.

Уточняется, что Йенс Шпан не сможет побороться за должность руководителя ХДС, однако намерен поучаствовать в гонке за пост канцлера ФРГ.

Напомним, 31 декабря Ангела Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера. Она подтвердила, что не будет участвовать в новых выборах.

Между тем власти Германии продлили карантин до конца января.



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