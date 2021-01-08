Тодуров: Наши сотрудники, кто постоянно работает с “ковидными” пациентами, получают 2–3 тыс. грн доплат в месяц. Это не обещанные 300%

08.01.2021, 15:40, Новости дня

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Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал о реальных зарплатах украинских медиков.

“Мы – государственная больница. Государственные зарплаты. Средняя зарплата сестры – 5,5 тыс. Зарплата врача – 7,4 тыс. Это притом, что очень много работает докторов наук, кандидатов наук – люди заслуженные”, – пояснил кардиохирург.

Хирург с 15-летним стажем получает официальную зарплату в размере 7 тыс. грн. без всяких доплат, сказал Тодуров. Специалист признался, что ему государство доплачивает за звания директора, заслуженного врача, доктора наук и заведующего кафедрой. В то же время обычный доктор, который оперирует каждый день, кандидат наук, получает 7,4 тыс. грн в месяц. В его руках находятся десятки и сотни человеческих жизней.

“Могу сказать, что те [наши сотрудники], кто постоянно работают с “ковидными”, получают доплаты где-то 2–3 тыс. грн в месяц. […] Абсолютно не [обещанные] 300%”, – сказал врач.

По его словам, государство дает 50% надбавку к зарплате врачу, 40% – сестрам и 30% – санитаркам.

“Все. И за эти деньги люди сегодня работают с “ковидными” больными. На сегодня в институте около 50 “ковидных” больных. Из них где-то 20 лежат в реанимации в тяжелом состоянии”, – заключил доктор.

По словам Тодурова, из-за низких зарплат много украинских специалистов едут за рубеж и довольно быстро находят там себе работу. Многие из уехавших даже заведуют отделениями.

Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 1,10 млн человек, выздоровело – 778,3, а умерло – 19 588.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.



Алеся БАЦМАН

главный редактор