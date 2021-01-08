Заклеенные сигнальными лентами стеллажи и работающий “Эпицентр”. Как проходит локдаун в Украине

08.01.2021, 15:40, Новости дня

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С 8 января в Украине начался локдаун, в рамках которого в супермаркетах запретили продавать большинство непродовольственных товаров. Некоторые украинские супермаркеты эти товары из зала не убрали, а просто заклеили стеллажи сигнальными лентами.

В частности, Telegram-канал “Х…евое Каменское” опубликовал фото из супермаркета города Каменское Днепропетровской области с заклеенными стеллажами.

Фото: Хуёвое Каменское / Telegram

Аналогичные фото, но уже из Обухова Киевской области публикуют подписчики Facebook-страницы “Мій Обухів / Обухівський район”. На снимках видно, что заградительными лентами, в частности, закрыли отделы с одеждой.

Фото: Мій Обухів / Обухівський район / Facebook

Такими же лентами закрывают посуду, губки, крема для обуви, фото публикует в Facebook “Информатор”.

https://www.facebook.com/Informator.Ukr/posts/251270896622480

Тем временем торговый центр “Эпицентр” продолжает работать, сообщает журналист Андрей Павловский в своем Telegram. По его словам, в ТЦ можно приобрести даже товары из списка запрещенных к продаже – их оформляют как онлайн-покупку.

“Все разрешенное вы можете приобрести как обычно – просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар. В пункте выдачи онлайн заказов уже образовалась очередь людей с тележками”, – пишет он и публикует соответствующие фото.

Для “Эпицентра” это уже не первый скандал, связанный с нарушением карантинных ограничений. В ноябре во время “карантина выходного дня” в торговом центре заявили, что объявляют 72-часовую пятницу.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).