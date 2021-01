Умерла звезда “Полицейской академии” Рэмси

08.01.2021, 15:40, Новости дня

В Лос-Анджелесе 7 января скончалась 73-летняя актриса и певица Мэрион Рэмси. О ее смерти со ссылкой на информацию, полученную от менеджмента актрисы, сообщается на американском сайте Deadline.

Причины смерти не называются. Известно, что “в последние дни актриса болела”.

Американская актриса Сара О’Коннелл, вспоминая коллегу, назвала, назвала ее прекрасной актрисой.

“Однажды у меня была возможность встретиться с Мэрион, и она была прекрасна”, – написала О’Коннелл.

Мэрион Рэмси родилась в 1947 году. Она стала известной благодаря характерной роли полицейского Лаверн Хукс в комедийном сериале “Полицейская академия”, премьера которого состоялась в 1984 году.

Одно из своих последних интервью она дала в начале 2020 года.

