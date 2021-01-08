Польский суд начал рассмотрение дела об аресте российских авиадиспетчеров

08.01.2021, 14:50, Новости дня

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Польский суд по варшавскому району Мокотув начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры республики о назначении временного ареста для трех российских диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, на борту которого был президент Лех Качиньский.

В пятницу должно состояться три заседания – отдельно по делу каждого из трех диспетчеров. В пресс-службе суда подчеркнули, что «заседания носят закрытый характер, без участия прессы», передает ТАСС.

Первое заседание по делу Павла Плюснина началось за закрытыми дверями. Позже заседание по делу Николая Краснокутского было отменено. Через час запланировано рассмотрение дела Виктора Рыженко. Заседания проводятся без участия фигурантов.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года Новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.

Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.