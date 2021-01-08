 

Россиян предупредили об опасной природной аномалии

08.01.2021, 14:50, Новости дня
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Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим, сообщила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом – горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет – становится суше. Это плохо», – сказала Пестрякова в комментарии Ura.ru.

Она также отметила, что в этом году наблюдалась большая аномалия – очень высокое давление повсеместно на Урале (на 10 миллиметров выше нормы). «Это беспрецедентно. Из-за этого безоблачная погода, морозная. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», – добавила климатолог.

Ведущий научный сотрудник Академии наук Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Михаил Курганский также сообщил, что на Урале сейчас господствует антициклон, из-за которого резко похолодало. По его прогнозу, вскоре такая погода может установиться и в центральной части России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал об экстремально низких температурах в азиатской части России. Он назвал это явление «антициклонищем».



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