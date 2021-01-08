 

Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина

08.01.2021, 14:48, Новости дня
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Жена украинского музыканта Сергея Бабкина – блогер Снежана Бабина поделилась в Instagram рецептом тирамису.

Для приготовления десерта понадобится 500 г крем-сыра маскарпоне, одна упаковка бисквитного печенья продолговатой формы савоярди, шесть свежих яиц, шесть столовых ложек сахарной пудры, ароматный безалкогольный сироп и три порции кофе эспрессо без сахара.

Прежде чем приступить к приготовлению, Бабкина рекомендует сварить кофе и поставить остывать. Затем необходимо взбить на медленных оборотах миксера белки.

“Взбиваем пять минут, добавляя щепотку соли и три столовые ложки сахарной пудры, после повышаем обороты и взбиваем еще семь минут на высоких оборотах”, – описала процесс блогер.

В результате должна получиться высокая пена плотной консистенции.

“Берем миску с желтками. Добавляем в нее три столовые ложки сахарной пудры, крем-сыр маскарпоне и сироп для сладости. Взбиваем минут пять, пока масса немного побелеет. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы, желтую и белую, смешиваем. Именно лопаткой, и именно аккуратно. Чтобы воздушность не пропала”, – объяснила Бабкина.

На финальном этапе бисквитное печенье необходимо обмакнуть в остывшем кофе и выложить на дно формы.

“Важно, чтобы между печеньями было расстояние 0,5 см. Выложили. Смазали все это кремом. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье обмакивать в кофе и делать это быстро, чтобы печенье не развалилось. Сверху покрыли кремом. Проверено, что тирамису получается вкусным именно с двумя слоями”, – написала жена музыканта.

Готовый десерт необходимо накрыть пленкой и поставить в холодильник настаиваться на ночь.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

Тирамису – итальянский многослойный десерт. Профессиональные кондитеры различают несколько видов тирамису – классический, слоеный, шоколадный и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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