Стала известна дата презентации смартфона Honor V40 5G

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08.01.2021, 14:28, Новости дня
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Опубликованные в глобальной сети тизеры свидетельствуют о том, что новая модель смартфона Honor V40 5G будет официально представлена 18 января сего года.

Напомним, что речь идет о гаджете с поддержкой стандарта пятого поколения беспроводной передачи данных, выпущенного под торговой маркой, которая недавно обрела самостоятельность, отделившись от крупнейшего в Китае производителя электроники.

Известно, что размер экрана в данном смартфоне составит 6,72 дюйма по диагонали. Качество изображения на OLED-дисплее составит 2676 на 1236 пикселей. Увеличена и частота смены картинки до 300 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 1000+, с которым объем оперативной памяти составит 8 Гб, а основной – 128 или 256 Гб.



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