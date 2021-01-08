Частые обновления ПО создают дополнительные риски для работы электронных устройств

08.01.2021, 14:28, Новости дня

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Доцент кафедры информатики Александр Тимофеев из университета им. Плеханова предупредил о рисках, с которыми связаны установки разного рода обновлений, предлагаемых крупными компаниями-разработчиками ПО.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что после очередного апдейта ваш смартфон, компьютер или другое электронное устройство начинает работать со сбоями.

Дело в том, что исходный код современных программных продуктов очень сложен. То же можно сказать и обо всех «оболочках», приложениях, обновлениях и т.д. Вероятность ошибки, таким образом, со временем становится все выше. Поэтому Тимофеев прогнозирует появление в ближайшем будущем новой функции, которая позволит без труда удалять неудачные апдейты и возвращаться к предыдущим хорошо работающим версиям программного обеспечения.