Разработчики WhatsApp обязали пользователей делиться данными с Facebook
08.01.2021, 14:28,
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В мессенджере WhatsApp снова появились очередные требования к пользователям, которые носят обязательный характер. В частности, их заставляют делиться данными с социальной сетью Facebook.
У людей небольшой выбор, отмечают эксперты. Либо они согласятся с новыми требованиями WhatsApp, либо им запретят использовать месседжер, к которому они уже привыкли. Времени подумать осталось не много – всего-то до 8 февраля текущего года.
После получения формального согласия мессенджер станет автоматически отправлять данные на серверы Facebook, на которых буду храниться ваши IP-адреса, номера телефонов и прочая информация. Какой в этом смысл, пока непонятно, говорят специалисты. Ведь все это легко получал и сам WhatsApp.
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