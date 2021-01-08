Эксперты объяснили включение Шапши в список губернаторов «новой волны»

08.01.2021, 14:04, Новости дня

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сразу после назначения начал принимать быстрые решения и показал способность генерировать новые идеи в период пандемии коронавируса, отметил политолог Фирдус Алиев по поводу включения Шапши в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Шапша полностью соответствует критериям, которые эксперты ЭИСИ заложили в понятие «губернатор новой волны». Для объяснения феномена Шапши важно понимать особенности Калужской области. Этот регион 20 лет возглавлял один человек. Артамонов был одним из лидеров времени, многое сделал для региона, в том числе для привлечения инвестиций, но среди жителей существовал запрос на смену главы. Люди хотели нового и хорошего губернатора при сохранении того, что сделал предыдущий. С этой точки зрения Шапша полностью отвечал запросам избирателей», – считает управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Эксперт указал на «органичность калужского губернатора». «Важно, что она не придумывалась специально. Шапша и до избрания главой региона так же ходил пешком на работу, так же занимался бегом, так же вел социальные сети, где объяснял принимаемые им решения. Шапша ведет типичную жизнь простого человека, он максимально понятен и приближен к людям, это сокращение дистанции общения с жителями было у него очень органично. У губернатора современный язык, что рождает доверие, ему легко удается находить общий язык с людьми», – убежден политолог.

По словам Алиева, может показаться, что у Шапши все получается очень легко. «Но нужно понимать, что у него не было так называемого медового месяца. Сразу после его назначения стала развиваться ситуация с пандемией, через которую ему пока удается проходить без каких-то особенно тяжелых ситуаций. В этот непростой период, когда не было времени на раскачку, он принимал быстрые и ясные решения, влиял на повестку, показал способность генерировать новые идеи и давать им жизнь», – напомнил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

С тем, что в политической системе современной РФ статус «губернатора новой волны» выглядит для Шапши абсолютно органично и естественно, убежден председатель Калужского регионального отделения Союза журналистов РФ Юрий Расторгуев.

«Во-первых, об этом свидетельствуют стандарты личной и информационной открытости власти, которые задал глава региона в первый же день своей работы. Для Калужской области этот уровень и вовсе был едва ли не радикальным. Во-вторых, личное погружение в проблемы человека и отказ от гонок за статусом. Владислав Шапша по-новому выстраивает диалог с населением на равных. Он такой же человек, как и мы: есть эмоции, своя позиция, свой жизненный опыт, на который он опирается. Но при этом исходит из позиции уважения: не только позиции человека по любому вопросу, но и его взгляды на жизнь, работу и результаты труда, успехи и неудачи. И в-третьих, видно, что глава региона честно и искренне любит и ценит Калужскую область и земляков», – отметил Расторгуев.

По результатам опроса ВЦИОМ, 54% жителей Калужской области считают, что Шапша соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 26%, затруднились ответить – 20%). Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны. Это прежде всего грамотные действия в условиях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, благоустройство (ремонт кинотеатра, набережной установка освещения), развитие социальной инфраструктуры (ремонтируются школы, строятся детские сады), ремонт дорог, конкретные решения по строительству медучреждений и урегулирование проблемы вокруг Ермолинских очистных сооружений.

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Владислава Шапши как губернатора новой волны.

«Владислав Шапша среди всей проблемной региональной повестки наибольшее внимание уделяет теме борьбы с пандемией COVID-19. Наиболее яркие практики относятся к категории поддержки системы здравоохранения. Активно реализуются дополнительные меры по поддержке медицинских кадров (награды, специализированные конкурсы и др.). Много делается для привлечения к этой теме активных граждан, например, создаются общественные советы при учреждениях здравоохранения. Кроме того, реализуются шаги по развитию медицинской и добровольческой инфраструктуры, например, волонтерам и врачам передаются автомобили», – рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Владислав Шапша родился 20 сентября 1972 года в городе Обнинск Калужской области. В 1995 году окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика». В 2003 году с отличием окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Проходил обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления.

В 2002-2004 годах был консультантом заместителя губернатора Калужской области. С 2004 года по 2006 год – исполнительный директор областной газеты «Знамя». В 2006 году перешел на работу в администрацию Обнинска. В 2006-2010 годах был управляющим делами администрации. В 2010 году назначен заместителем главы городской администрации.

В 2015 году избран главой администрации Обнинска. 13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области. 13 сентября 2020 года избран губернатором Калужской области.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.