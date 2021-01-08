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08.01.2021, 12:56, Новости дня
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В первом своем матче 2021 года первая ракетка Украины обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах – 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час 20 минут.

В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Верой Звонаревой.

В рейтинге WTA Свитолина занимает пятую позицию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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