Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Абу-Даби

08.01.2021, 12:56, Новости дня

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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.

В первом своем матче 2021 года первая ракетка Украины обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах – 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час 20 минут.

В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Верой Звонаревой.

В рейтинге WTA Свитолина занимает пятую позицию.