Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Абу-Даби
08.01.2021, 12:56,
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Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA в Абу-Даби. Об этом сообщает Женская теннисная ассоциация.
В первом своем матче 2021 года первая ракетка Украины обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах – 6:4, 6:3.
Матч продлился 1 час 20 минут.
В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Верой Звонаревой.
В рейтинге WTA Свитолина занимает пятую позицию.
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