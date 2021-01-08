China Telecom предлагает звонки с квантовым шифрованием

08.01.2021, 13:06, Новости дня

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Компания China Telecom, входящая в тройку самых крупных мобильных операторов Китая, объявила о внедрении новой услуги, которая позволяет осуществлять квантовое шифрование звонков. Правда, пока она доступна не везде и не для всех.

Новый сервис запустили только на территории провинции Аньхой. Да и доступ к нему получат лишь избранные абоненты. Более того, эксперты говорят о неполноценности предложенной технологии.

Как пояснили представители оператора мобильной связи, квантовая защита состоит в генерировании двух разных пароле, которые автоматически действуют на обоих концах телефонной связи. Но это вовсе не то, что называется квантовым шифрованием в полном понимании данного термина, говорят эксперты.