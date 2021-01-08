 

China Telecom предлагает звонки с квантовым шифрованием

08.01.2021, 13:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания China Telecom, входящая в тройку самых крупных мобильных операторов Китая, объявила о внедрении новой услуги, которая позволяет осуществлять квантовое шифрование звонков. Правда, пока она доступна не везде и не для всех.

Новый сервис запустили только на территории провинции Аньхой. Да и доступ к нему получат лишь избранные абоненты. Более того, эксперты говорят о неполноценности предложенной технологии.

Как пояснили представители оператора мобильной связи, квантовая защита состоит в генерировании двух разных пароле, которые автоматически действуют на обоих концах телефонной связи. Но это вовсе не то, что называется квантовым шифрованием в полном понимании данного термина, говорят эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Расшифрован геном молочнокислой бактерии

19.11 / В следующий пакет санкций против Беларуси будут включены не только физические, но и юридические лица – Боррель

19.08 / США наносят очередной «смертельный удар» по Huawei

23.10 / Инженерные классы решили открыть в школах Приморья

04.08 / Давиденко: Первый перелет за многие месяцы. Полный самолет бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица

28.12 / Haval запатентовала в РФ новое поколение кроссовера Haval H6

03.07 / Премьер Франции подал в отставку

16.12 / Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото

01.10 / Посольство США сделало заявление о смерти своей сотрудницы в Киеве

04.10 / В воскресенье в Беларуси задержали 200 протестующих – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска