Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России

08.01.2021, 13:12, Новости дня

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Серьезной угрозой для РФ могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, сообщил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», – рассказал Жилин Ura.ru.

По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы РФ и США.

«Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», – добавил Жилин.

В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом РФ на море. Китай будет противостоять США», – сказал он.

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