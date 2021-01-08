 

Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутник V»

08.01.2021, 13:12, Новости дня
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Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».

«Компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости».

Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики».

«Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр.

Глава минздрава страны добавил, что его ведомства способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей».

Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.



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