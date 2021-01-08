 

“Я бы не пустила туда своего ребенка”. Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы

08.01.2021, 12:12, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимок со своим четырехлетним сыном Платоном, сделанный в Санкт-Петербурге.

“Это были прекрасные снежные, теплые и душевные деньки! Пусть у всех будет столько же радости и любви, сколько у нас в эти дни в северном, но самом любимом городе”, – написала она и сопроводила пост хештегом “Мальдивы патриотов”.

На фото Собчак и ее сын запечатлены на крупных льдинах.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Подписчики прокомментировали фото.

“Я бы не пустила туда своего ребенка”, – заявила xarakter.ne.zvetochek.

“Ксения, ну вы смелые! Я смотрю на фото – и мне страшно!” – призналась litsarkisian.

“Это вы с Платоном?! Риск – благородное дело”, – отметила kuznetsova7801.

Собчак шокировала путешествием с маленьким сыном на “Мальдивы патриотов”.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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