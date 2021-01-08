Тодуров: Коронавирус стал более агрессивным

08.01.2021, 12:12, Новости дня

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Болезнь COVID-19 распространяется среди молодежи и вызывает серьезные воспаления, которые приходится лечить агрессивными методиками лечения, рассказал в интервью главному редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

“Думаю, что [коронавирус] стал более агрессивным. Мы видим, что начали болеть молодые очень серьезно. Очень агрессивно идет воспаление, с которым мы практически не можем справиться”, – сообщил врач.

Однако украинские врачи в последнее время приобрели опыт в лечении больных COVID-19.

“Уже быстрее реагируем на все, уже понимаем, какие этапы заболевания, когда включается так называемый каскад […] Когда организм начинает своим иммунитетом бороться со своими же легкими. Мы сейчас некоторым больным вводим такие дозы преднизолона и гормонов, которые мы обычно вводим пациентам, у которых начинается отторжение пересаженных органов. Это так называемая пульс-терапия. Мы многим больным сегодня проводим тромболизис, то есть методики, которые никогда не использовались вообще для лечения воспалительных процессов в легких”, – пояснил специалист.

Доктор предупредил, что COVID-19 лечат агрессивными и опасными методиками лечения, которые могут вызвать серьезные осложнения.

“Но у нас выхода другого нет. Мы только так спасаем. Нашу сотрудницу мы спасаем: уже дважды тромболизис провели и чудом вытащили буквально из критического состояния”, – сказал Тодуров.

Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут. Интервью Бацман с Тодуровым.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5676 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 1,10 млн человек, выздоровело – 778,3, а умерло – 19 588.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.



Алеся БАЦМАН

главный редактор