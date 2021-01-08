 

Умер основатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

08.01.2021, 11:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бизнесмен, создатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, сообщил его пресс-секретарь.

Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. Подробности его смерти не сообщаются, передает РБК.

«Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена более чем в 45 странах мира. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от trubnikov andrey Fly or Die (@trubnikov_fly_or_die)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Помпео высказался по поводу «российской пагубной деятельности»

06.07 / Энергетические компании отказались от проекта газопровода на востоке США

07.07 / На военной базе в Калифорнии произошла стрельба

17.07 / Политолог Цыбулько: Украина засоряет Венгрию и Словакию. Мы несправедливы в отношении стран-партнеров

15.08 / Ефремова выписали из больницы

21.07 / Девушку наказали за сожжение розы на Вечном огне в Петербурге

10.09 / Глава Пермского края подписал дорожную карту по взаимодействию с «Лукойлом»

25.06 / В РФ раскритиковали условия сохранения секретности переговоров с США

25.11 / В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ

10.07 / США решили отправить в Армению советника для помощи в борьбе с коррупцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска