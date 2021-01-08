Умер основатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

08.01.2021, 11:28, Новости дня

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Бизнесмен, создатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников умер в возрасте 61 года, сообщил его пресс-секретарь.

Трубников умер 7 января в своем доме в Подмосковье. Подробности его смерти не сообщаются, передает РБК.

«Рецепты бабушки Агафьи» Трубников основал в 2002 году, в 2008 году запустил бренд Natura Siberica, сеть фирменных магазинов появилась в 2012 году. Natura Siberica производит косметику на основе натуральных компонентов. Бренд стал известен за пределами России, в 2015 году он вышел на европейский рынок. Сейчас Natura Siberica представлена более чем в 45 странах мира.

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