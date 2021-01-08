Российский рынок акций обновил исторический максимум

08.01.2021, 10:36, Новости дня

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Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и вновь обновил уровень исторического максимума – до 3420,81 пункта, следует из данных торгов.

Российский рынок отыгрывает рост западных площадок в четверг и фьючерсов на основные американские и европейские биржевые индексы утром, передает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.19 мск 8 января рос на 1,35% – до 3416,53 пункта (уже поднимался до 3420,81 пункта), долларовый индекс РТС – на 1,26%, до 1454,77 пункта.

Фьючерсы на ведущие американские индексы акций растут в пределах 0,47%, на европейские – до 0,8%.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,88% – до 54,88 доллара за баррель.