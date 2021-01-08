 

Саакашвили раскритиковал балерину Ананиашвили за решение работать в Новосибирске

08.01.2021, 10:36, Новости дня
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили сообщил о неприемлемости решения знаменитой балерины Нино Ананиашвили возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», – сообщил он, сказав, что «большая часть Грузии оккупирована Россией».

Грузия называет «оккупированными» Абхазию и Южную Осетию.

Экс-президент провел параллели между решением Ананиашвили и тем, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился работать в Газпроме.

Нино Ананиашвили критикуют на родине за согласие работать в Новосибирске

Известная тележурналистка Инга Григолия обратилась к ней с вопросом: «Сейчас РФ нам больше не враг?».

«Почувствуйте разницу, – предлагает аналитик Гиа Абашидзе. – Учредитель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили становится кавалером французского Ордена Почетного Легиона. А Нино Ананиашвили, супруга безмерно влюбленного в российскую культуру Григола Вашадзе (до недавнего времени – председатель саакашвилевского «Единого национального движения», экс-министр иностранных дел Грузии) переселяется в Новосибирск».

Священнослужитель Тамаз Ломидзе считает происходящее «Божьим наказанием».

«И Господь не поможет таким, которые отказываются от чести и танцуют при дворе врага. Пусть Бог образумит их», – написал он в социальных сетях.

Сама Нино Ананиашвили, которая сказала, что также продолжит работать в Тбилисском Театре оперы и балета, заявила, что «готова к нападкам».

По ее словам, «искусство не должно быть настолько политизировано».

Народная артистка Грузии и России, 57-летняя балерина известна своими теплыми чувствами к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Она – крестная мать одного из его сыновей. В прошлом году Ананиашвили гостила у скрывающегося от грузинского правосудия на Украине бывшего лидера Грузии. При этом сторонники Михаила Саакашвили всегда сами яростно осуждают тех, кто в Тбилиси выступает за связи с Россией.



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